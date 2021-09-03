الإسماعيلي يبدأ مفاوضات التجديد لعماد حمدي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة فتح ملف تمديد تعاقد عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق والذى يرى اللاعب من أهم الاعمدة الأساسية في تشكيل الدراويش ولا يمكن الاستغناء عنه مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الملف سريعاً قبل أن تلقى عماد حمدى عروض مغرية تمنع استمراره في القلعة الصفراء لاسيما بعد تألقه هذا الموسم

ويسعي مسؤولى نادي الاسماعيلي لابرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على راسهم احمد الشيخ من صفوف نادي بيراميدز، و ميجو جابر من صفوف سيراميكيا خاصة وان ايهاب جلال المدير الفنى اشترط التعاقد مع لاعبين سوبر من اجل الموافقة على البقاء داخل قلعة الدراويش