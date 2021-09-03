«عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب».. رسائل جديدة من دنيا وايمي سمير غانم لوالديهما

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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، اليوم الجمعة، صورة تجمع بين والدها الراحل الفنان سمير غانم برفقة والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز.

وعلقت «دنيا»، على الصورة، موجهة لهما رسالة مؤثرة، تعبر عن افتقادها واشتياقها لرؤيتهما، قائلة: «وحشتوني أوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب».

كما عبرت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد وافتقادها والديها الراحلين، ونشرت صورة على شكل «بورتريه»، تجمل العائلة، وعلقت إيمي عليها، قائلة :«عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم امان غير عادي.. لا حول ولا قوه إلا بالله.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله».