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كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بصفقات نادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجد

وتحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن صفقة انتقال يوسف أوباما إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: اتفقنا على رحيل يوسف أوباما للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية بشروط مالية معينة ولكن الأمور المالية لم يتم الاتفاق عليها في النهاية.

وأضاف: «أشكر يوسف أوباما على احترامه لكل المحادثات خلال هذه الفترة، مؤكداً على التزامه الكامل بكل قرارات النادي وترحيبه ببقائه مع الفريق».

وتابع: «هناك شرط واحد غير مقبول بالمرة يعطل إتمام تجديد عقد أشرف بن شرقي حتى الآن، لن اوافق عليه مهما حدث ونحن نسعى إلى مصلحة النادي دائما».