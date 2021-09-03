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الإصابة تبعد رمضان صبحي 14 يوماً

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الإصابة تبعد رمضان صبحي 14 يوماً الإصابة تبعد رمضان صبحي 14 يوماً

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كشف مسؤولو منتخب فترة غياب رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب بعدما أصيب بكسر في إصبع يده، وقال مسئولو إن رمضان صبحي يحتاج راحة لمدة أسبوعين ويستطيع بعدها المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني استبعاد رمضان صبحي لاعب المنتخب من معسكر الفريق قبل السفر اليوم إلى الجابون لمواجهة منتخبها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

جاء ذلك بعدما أكدت الأشعة التي أجريت للاعب بمعرفة طبيب المنتخب محمد أبوالعلا إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني.

وصرح محمد أبوالعلا طبيب المنتخب بصعوبة قدرة اللاعب على المشاركة بمباراة الجابون بعدما تم وضع يده في جبيرة ستعوق حركته بالإضافة إلى حاجته لفترة راحة حتى يلتئم الكسر.

المصرى اليوم

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