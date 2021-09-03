أكرم توفيق يغيب عن معكسر الأهلي بسبب الإصابة

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تأكد غياب أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر عن إنطلاق فترة الإعداد للمارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بسبب الإصابة التى تعرض لها فى معسكر منتخب مصر، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بشرخ في عظمة الوجه، التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني الأول، التي سبقت مباراة أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادم 2022.

وأضاف أنه فور خروج أكرم توفيق من معسكر المنتخب قام بالاطلاع على الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، مع إجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاعب، بالإضافة إلى بعض الأشعات المقطعية التي أثبتت تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الوجه، استلزمت عرضه أيضًا على طبيب تجميل لتخييط موضع الجرح بعملية تجميلية