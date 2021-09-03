أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأوبرا في الإسماعيلية بالمسارح المتنقلة

Print
الأوبرا في الإسماعيلية بالمسارح المتنقلة الأوبرا في الإسماعيلية بالمسارح المتنقلة

لاقتراحات اماكن الخروج

ضمن مشاركات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في نشاط المسارح المتنقلة الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمصاحب للفعاليات الفكرية والفنية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة يقام مساء الأحد 5 سبتمبر حفلا لفريق «سبيد أوف هارتس» بقيادة عازف الكونترباص شريف عليان بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية في قالب موسيقى الجاز الجاز منها الابتسامة، طير بى إلى القمر، اوراق الخريف، تمايل، حب، ضباب، عندما تغيب الشمس، طريقي، كارافان، لا يعنى شئ، جورجيا في عقلى، شعور جيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)