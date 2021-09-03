الأوبرا في الإسماعيلية بالمسارح المتنقلة

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ضمن مشاركات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في نشاط المسارح المتنقلة الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمصاحب للفعاليات الفكرية والفنية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة يقام مساء الأحد 5 سبتمبر حفلا لفريق «سبيد أوف هارتس» بقيادة عازف الكونترباص شريف عليان بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية في قالب موسيقى الجاز الجاز منها الابتسامة، طير بى إلى القمر، اوراق الخريف، تمايل، حب، ضباب، عندما تغيب الشمس، طريقي، كارافان، لا يعنى شئ، جورجيا في عقلى، شعور جيد.