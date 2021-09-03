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قال عمر الجبلى، رئيس بعثة منتخب مصر لـ«ستريت وورك أوت»، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، المشاركة ببطولة العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر، إن لاعبى المتخب قادرون على تحقيق إنجاز كبير في البطولة، من خلال تحقيق مراكز متقدمة في الفئات المشاركين بها. وأضاف «الجبلى»، أن أفضل إنجاز لمصر في بطولة العالم كان في عام 2016 بتحقيق المركز الخامس عشر، والذى كان بمشاركة فردية للاعبين مصريين وليس بصفة رسمية.

وتابع لكن البعثة قادرة على تحقيق إنجاز أفضل هذا العام في الثلاث فئات المشاركين بها، وتحقيق مركز أفضل يضاف إلى قائمة الإنجازات الرياضية لمصر في كافة الرياضات.

يذكر أن عمر الجبلى، هو صاحب أفضل إنجاز لمصر في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» عام 2016، والذى حقق فيها المركز الخامس عشر على مستوي العالم. وتضم البعثة 4 لاعبين هم مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد. وتتضمن البطولة 5 فئات مختلفة هي «MEN Freestyle»، و«WOMEN Freestyle»، و«MEN Strength»، و«WOMEN Strength»، و«MEN Power» .

ويشارك اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح في فئة «MEN Freestyle»، بينما يشارك اللاعب أشرف عادل في فئة «MEN Power»، ويشارك اللاعب أحمد جمال في فئة «MEN Strength». وكانت بعثة المنتخب الوطنى لرياضة «ستريت وورك أوت»،

وصلت أمس، الخميس إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»، والمقامة بالعاصمة موسكو خلال يومي 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة 84 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة