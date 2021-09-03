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أخضر الناشئين يتغلب على منتخب البوسنة بهدفين ضمن معسكر سلوفينيا

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أخضر الناشئين يتغلب على منتخب البوسنة بهدفين ضمن معسكر سلوفينيا

تغلّب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، والمقام في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأحرز أول أهداف "الأخضر" اللاعب نواف الجدعاني في الدقيقة 12، في حين تمكن اللاعب نواف البشري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، سعد المطيري، محمد هزازي، جاذوب الظفيري، بدر البيشي، نواف الجناحي، نواف البشري، نواف الجدعاني.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

أخضر الناشئين يتغلب على منتخب البوسنة بهدفين ضمن معسكر سلوفينيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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