عبر "واتساب".. تفعيل خدمة الزيارة الافتراضية لأقسام التنويم بمستشفى ينبع

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فيما نجح في إيصال الدفعات من الأدوية لمنازل المرضى عن طريق البريد

فعل القطاع الصحي بمحافظة ينبع، ممثل بمستشفى ينبع العام، خدمة الزيارة الافتراضية للمنومين في المستشفى؛ حرصاً على سلامة الجميع؛ وذلك بالتواصل عن طريق الواتس أب على الرقم (0143221077)؛ حيث تساهم هذه الخدمة في تطبيق المعايير لمكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا.

كما نجح المستشفى في إيصال الدفعات من الأدوية للمرضى إلى منازلهم عن طريق خدمة البريد السعودي وفي حال الحاجة إلى خدمة إعادة صرف وتوصيل الدواء إلى العنوان الوطني عن طريق الواتس آب على الرقم (0143903536).

وتأتي تلك الخطوة ضمن الاتفاقية النوعية التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية والتي يستفيد منها مرضى الرعاية المنزلية ومرضى ذوي الإعاقة والمرضى ذوو الأمراض المزمنة ومرضى العيادات الافتراضية.