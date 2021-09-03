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دعوة للالتزام.. ضبط 3297 مركبة مخالفة استغل أصحابها مواقف المعاقين

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دعوة للالتزام.. ضبط 3297 مركبة مخالفة استغل أصحابها مواقف المعاقين دعوة للالتزام.. ضبط 3297 مركبة مخالفة استغل أصحابها مواقف المعاقين
عبر حملة ميدانية انطلقت بمختلف مناطق المملكة ضمن عمل المرور المتواصل

دعوة للالتزام.. ضبط 3297 مركبة مخالفة استغل أصحابها مواقف المعاقين

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر"، أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3297" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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