تنسيق الجامعات: غدا الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات..تعرف على موعد إعلان النتيجة

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ينهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية مساء غدا السبت، والبالغ عددهم 243 ألف و22 طالب وطالبة بحد أدني 62.07% للعلمي و85.05% الأدبي، وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن حتي السابعة مساء السبت الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات.

وشدد «عطا» على ضرورة التأكد من رغباتهم حيث أمام الطلاب فرصة أخيرة اليوم سواء للتسجيل أو تعديل الرغبات حيث سيوزع مكتب التنسيق الطلاب على الكليات والمعاهد وفقا لرغباتهم والتي تتناسب مع الحد الأدنى للقبول بكل قطاع.

وأكد على أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من إغلاق باب الترشح، على أن تكون متاحة للطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني.