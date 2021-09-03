بسبب أقراص حفظ الغلال.. مصرع فتاة وإصابة سيدة بتسمم بسوهاج

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لقيت فتاة مصرعها عقب تناولها أقراص «حفظ الغلال» عن طريق الخطأ بدائرة مركز جهينة بسوهاج، اليوم الجمعة، فيما أصيبت سيدة بحالة إعياء شديد وتسمم إثر تناولها الطعام دون غسل يديها، عقب وضعها نفس الأقراص داخل كمية من حبوب القمح بدائرة مركز طما.

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالواقعتين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال، ورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول نجاة. ع. أ «15 سنة – طالبة» وتقيم بدائرة مركز جهينة، إلى المستشفي مصابة بحالة إعياء وقىء وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة إثر تناول مادة سامة.

وبسؤال المذكورة بعد وصولها للمستشفى وقبل وفاتها قررت بأنه أثناء تواجدها بمنزلها تناولت قرص لحفظ الغلال بطريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأيدت شقيقتها وجدتها ما جاء في رواية الفتاة، وفى مركز طما، تبلغ من المستشفى المركزى، بوصول سكينة. ع. م «54 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة المركز إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء وقيئ إثر تناول مادة سامة، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وبسؤال زوجها محمد. س. ا «59 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، حدوث إصابة المذكورة عقب قيامها بوضع قرص لحفظ الغلال داخل كمية من الغلال بالمنزل وتناولها الطعام دون غسل يدها، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.