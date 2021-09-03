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جامعة عين شمس: بدء الدراسة بأول برنامج متخصص لإدارة المتاحف والمواقع الأثرية (التفاصيل)

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جامعة عين شمس: بدء الدراسة بأول برنامج متخصص لإدارة المتاحف والمواقع الأثرية (التفاصيل) جامعة عين شمس: بدء الدراسة بأول برنامج متخصص لإدارة المتاحف والمواقع الأثرية (التفاصيل)

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أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج (خاص بمصروفات) متخصص في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية والعربية.

وأشار إلى أن البرنامج يلبي احتياج والمنطقة العربية إلى هذا التخصص الذي ظهرت أهميته بسبب اهتمام المنظمات الدولية بالحفاظ على التراث وخاصة منظمة اليونسكو، والحاجة إلى تخريج كوادر جديرة بالعمل في المتاحف المتنوعة والمواقع الأثرية المختلفة والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث الوطني والإنساني والمشاركة في تطوير الخطط الإستراتيجية لصون الهوية الحضارية وصياغة السياسات المنظمة للعمل في مجالات التراث المختلفة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022 .

وصرح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن دراسة البرنامج تمنح درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات، وفي نهاية البرنامج يكتسب الخريج المهارات المعرفية والمهنية والتكنولوجية اللازمة للعمل بالمتاحف والمواقع التراثية من توثيق وتسجيل وإدارة المجموعات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتطوير برامج تعليمية وترفيهية وأنشطة تفاعلية للزائرين، فضلا عن إتقان مهارات التواصل والتسويق والمتابعة والتقييم.

المصرى اليوم

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