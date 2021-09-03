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مشاهدة مباراة قطر والبرتغال الآن بث مباشر اضغط هنا
أعرب حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري عن أمله في أن يحقق منتخب بلاده أقصى استفادة ممكنة من المشاركة في التصفيات الأوروبية المقامة حاليا والمؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال الهيدوس في تصريحات للإعلاميين على هامش تدريبات العنابي: «المشاركة في تصفيات أوروبا أمر رائع وفره لنا الاتحاد القطري من أجل الاحتكاك بالمدارس الأوروبية المختلفة في كرة القدم، وعلينا أن نستثمر تلك الفرصة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة».
وأضاف: «رغم قوة المنتخب الصربي إلا أن ذلك لا يعني أننا سنخوض المباراة غدا باستسلام، سنقدم أقصى ما لدينا من أجل تحقيق نتيجة مرضية بالنسبة لنا». وعن القلق من مواجهة منتخب البرتغال، قال الهيدوس: «نحترم بالطبع كل المنتخبات ولكننا سنرفع راية التحدي والإصرار من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين».
المصرى اليوم