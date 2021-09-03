البنك الاهلي يكثف مفاوضاته لضم مصطفي شبيطة

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كثف مسؤولى نادى البنك الاهلي من المفاوضات مع مصطفي شبيطه، لاعب وسط مصر المقاصة، و الذى انتهي عقده مع الفريق الفيومي بنهاية الموسم الماضي، وذلك من اجل الحصول على خدمات اللاعب الذى يحق له التوقيع لاي ناد، خلال الفترة الحالية، بعد فشل اجراءات تمديد تعاقده مع المقاصة بسبب الظروف المادية التى تسيطر على النادى الفيومى فى الآونة الأخيرة

ويسعي خالد جلال، المدير الفنى للبنك الاهلي لتكوين فريق قادر على المنافسة فى الموسم المقبل، خاصة فى ظل التدعيمات القوية التى تبرمها الاندية الاخري، و الصاعده حديثا للدورى الممتاز ، كما نجح الفريق فى ضم ثنائي وادي دجلة محمد هلال، واحمد سعيد، بالاضافة الى كريم بامبو من صفوف نادي الزمالك