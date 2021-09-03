بعثة يد الأهلى تصل مطار الدار البيضاء بالمغرب في طريق عودتها للقاهرة

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس ‏الإدارة، إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب؛ استعدادا للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بكأس الكؤوس ‏الإفريقية أمس الخميس بالفوز على فريق وداد سمارة المغربي 29-24 في المباراة النهائية ‏التي استضافتها مدينة مكناس على مدى الأيام الماضية.‏



وخلال المباراة النهائية واصل «رجال يد الأهلي» عروضه القوية، وقدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية ‏بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، ليتقدم في الشوط الأول بنتيجة ‏‏12-10، فيما استمر الأداء القوي بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29-24 ‏ويتوج باللقب.‏



وقدم فريق رجال يد الأهلي عروضًا مميزة طوال البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور ‏الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني.‏



وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب «رجال يد الأهلي» على فريق ‏ASFA‏ السنغالي، ليتأهل ‏إلى الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى المباراة ‏النهائية، ويتغلب على فريق الوداد ويتوج بالبطولة.