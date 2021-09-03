بعثة يد الأهلى تصل مطار الدار البيضاء بالمغرب في طريق عودتها للقاهرة

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب؛ استعدادا للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية أمس الخميس بالفوز على فريق وداد سمارة المغربي 29-24 في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة مكناس على مدى الأيام الماضية.
وخلال المباراة النهائية واصل «رجال يد الأهلي» عروضه القوية، وقدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، ليتقدم في الشوط الأول بنتيجة 12-10، فيما استمر الأداء القوي بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29-24 ويتوج باللقب.
وقدم فريق رجال يد الأهلي عروضًا مميزة طوال البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني.
وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب «رجال يد الأهلي» على فريق ASFA السنغالي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويتغلب على فريق الوداد ويتوج بالبطولة.