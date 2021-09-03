المصري يحصن «نجمه» 4 سنوات

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نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في تجديد التعاقد مع عمرو موسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وجدد المصري التعاقد مع عمرو موسى، لمدة 4 مواسم مقبلة حتى 2025، وذلك بناءً على طلب علي ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، خاصة أن اللاعب من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل الفريق.

وقام عمرو موسى، بالتوقيع على عقود تجديد عقده مع المصري في حضور

سميرحلبيه رئيس النادى المصرى ومحمد الخولى نائب رئيس النادي، ووائل الجمل وكيل أعمال اللاعب.

يُذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل أحمد علاء مدافع النادي الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وإسلام المزين مدافع الحمام المطروحي لمدة 4 مواسم.