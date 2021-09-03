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29 بلاغ تسمم كيميائي وغذائي في حصاد شهر من جولات حائل الصحية

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29 بلاغ تسمم كيميائي وغذائي في حصاد شهر من جولات حائل الصحية 29 بلاغ تسمم كيميائي وغذائي في حصاد شهر من جولات حائل الصحية
4461 جولة للرصد نفذتها المديرية يضاف لها ثلاث جولات على المنافذ

29 بلاغ تسمم كيميائي وغذائي في حصاد شهر من جولات حائل الصحية

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة، خلال شهر واحد، أكثر من 4000 جولة لرصد المخالفات.

وتفصيلاً؛ نفذت إدارة الصحة العامة خلال شهر يوليو من هذا العام 2021م، عدد 4461 جولة لرصد المخالفات، بالاضافة إلى تنفيذ ثلاث جولات على المنافذ، كما باشر فريق الصحة العامة عدد 20 بلاغ تسمم كيميائي، و 9 بلاغات تسمم غدائي.

وتواصل إدارة الصحة العامة بصحة منطقة حائل، كافة جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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