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فلكية جدة: "هلال القمر" يقترن بالنثرة.. فجر السبت

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فلكية جدة: "هلال القمر" يقترن بالنثرة.. فجر السبت فلكية جدة: "هلال القمر" يقترن بالنثرة.. فجر السبت
يمكن مشاهدة العنقود في موقع مظلم بالعين المجردة

فلكية جدة:

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه سيرصد بسماء والوطن العربي قبل شروق الشمس يوم السبت 4 سبتمبر 2021؛ هلال القمر الصغير المضاء بنسبة 9% على بعد 3 درجات فقط من عنقود النثرة بالأفق الشرقي، حيث يمكن رؤية حوالي 60 نجماً منها بواسطة المنظار على الرغم من أن العشرات أو نحو ذلك تكون ساطعة بشكل بارز.

وقال "أبوزاهرة": النثرة عنقود نجمي مفتوح ومن أقرب العناقيد النجمية للشمس يبعد حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان ويحتوي على ما يزيد قليلاً عن ألف نجم، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

وأضاف: نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة؛ فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرب من النحل.

وأردف: بشكل عام رؤية النثرة ستكون تحديًا من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي لذلك سيكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرويتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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