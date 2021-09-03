«أفريقية النواب»: القمة الثلاثية حول فلسطين ناجحة.. والقضية «أمن قومي»

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قال النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة بقصر الاتحادية وجمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القضية الفلسطينية.

وقال «جالى» في بيان له اصدره، اليوم، إن كل من مصر والاردن وفلسطين في هذه القمة وضعوا المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لدفع عملية السلام خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع بعض الأطراف الأخرى وخاصة إسرائيل التي ينبغي عليها أن تنخرط في العملية السياسية وتقبل التفاوض لتنفيذ مبدأ حل الدولتين الذي يحقق الأمن والسلام والإستقرار ليس فقط لكل من فلسطين وإسرائيل بل لمنطقة الشرق الاوسط باسرها.

وأكد أن القمة الثلاثية أكدت بكل وضوح أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر والأردن قضية أمن قومى خاصة أنه من المعروف تاريخياً واستراتيجياً أن مصر والاردن تربطهما علاقات مميزة بالسلطة الفلسطينية وقيادتها ولديهما معاهدات سلام مع إسرائيل وأيضاً علاقات جيدة مع كافة الأطراف المعنية بالقضية وهو ما يتيح لهما القدرة على التحرك الإيجابى على مختلف الاصعدة العربية والاقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وأضاف النائب أن هذه القمة الثلاثية وماجاء من بنود واضحة وحاسمة في بيانها الختامى سوف تكون لها اثارها الايجابية الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة وفتح الطريق أمام تحركات دولية واسعة بدعم من الامم المتحدة والدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الامريكية لإستئناف مسيرة المفاوضات للاتجاه نحو طريق حل الدولتين وبما يحقق الهدف المهم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكداً أن الواقع والتاريخ اكدا للعالم كله أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل في قلب اهتمامات مصر وقيادتها خاصة أن القضية الفلسطينية هي محور الإستقرار في المنطقة وأنه لابد من التوصل إلى حل عادل وشامل يحقق طموحات الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.