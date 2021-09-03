أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أفريقية النواب»: القمة الثلاثية حول فلسطين ناجحة.. والقضية «أمن قومي»

Print
«أفريقية النواب»: القمة الثلاثية حول فلسطين ناجحة.. والقضية «أمن قومي» «أفريقية النواب»: القمة الثلاثية حول فلسطين ناجحة.. والقضية «أمن قومي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة بقصر الاتحادية وجمعت الرئيس عبدالفتاح وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القضية الفلسطينية.

وقال «جالى» في بيان له اصدره، اليوم، إن كل من والاردن وفلسطين في هذه القمة وضعوا المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لدفع عملية السلام خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع بعض الأطراف الأخرى وخاصة إسرائيل التي ينبغي عليها أن تنخرط في العملية السياسية وتقبل التفاوض لتنفيذ مبدأ حل الدولتين الذي يحقق الأمن والسلام والإستقرار ليس فقط لكل من فلسطين وإسرائيل بل لمنطقة الشرق الاوسط باسرها.

وأكد أن القمة الثلاثية أكدت بكل وضوح أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر والأردن قضية أمن قومى خاصة أنه من المعروف تاريخياً واستراتيجياً أن مصر والاردن تربطهما علاقات مميزة بالسلطة الفلسطينية وقيادتها ولديهما معاهدات سلام مع إسرائيل وأيضاً علاقات جيدة مع كافة الأطراف المعنية بالقضية وهو ما يتيح لهما القدرة على التحرك الإيجابى على مختلف الاصعدة العربية والاقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وأضاف النائب أن هذه القمة الثلاثية وماجاء من بنود واضحة وحاسمة في بيانها الختامى سوف تكون لها اثارها الايجابية الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة وفتح الطريق أمام تحركات دولية واسعة بدعم من الامم المتحدة والدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الامريكية لإستئناف مسيرة المفاوضات للاتجاه نحو طريق حل الدولتين وبما يحقق الهدف المهم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكداً أن الواقع والتاريخ اكدا للعالم كله أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل في قلب اهتمامات مصر وقيادتها خاصة أن القضية الفلسطينية هي محور الإستقرار في المنطقة وأنه لابد من التوصل إلى حل عادل وشامل يحقق طموحات الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030