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قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمود ابومازن والملك عبدالله الثانى بن الحسين، تجسيد لقوة مصر الإقليمية والدولية وتسخير تلك المكانة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولى ويهيئ مناخا لتحقيق التنمية والرخاء لشعوب المنطقة باسرها بمعزل عن التوترات الإقليمية ذات التأثيرات العالمية باعتبار ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط والتى لابد من تسويتها في إطار مرجعيات الشرعية الدولية تحقيقا لمصالح كافة الأطراف.

وتابع «درويش» في بيان له، أن الرئيس السيسى يبذل مساعى حثيثة وصادقة على عدة مسارات تتمثل في اعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، وتثبيت التهدئة بين الجانبين التي تحققت بفضل الجهود المصرية المخلصة، وإعادة اعمار قطاع غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع وفى كامل الأراضي الفلسطينية، وتحقيق المصالحة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية وتسوية كافة الخلافات من خلال الفلسطينيين انفسهم بما يعزز عملية احياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت إلى أن مصر وبالتعاون مع اشقاءها العرب تعمل بشكل حثيث ودؤوب على تكريس وضع القضية الفلسطينية على أولويات المجتمع الدولى بالتواصل مع الشركاء الدوليين المعنيين بتلك القضية خاصة ان مصر بقيادة الرئيس السيسى اثبتت في كافة محطات القضية الفلسطينية قدرتها ومصداقيتها دوليا في معالجة المستجدات والتطورات والازمات التي مرت بها القضية خلال السنوات الماضية.