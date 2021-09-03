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مساعد وزيرة التضامن يتفقد أعمال إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة قنا

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مساعد وزيرة التضامن يتفقد أعمال إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة قنا مساعد وزيرة التضامن يتفقد أعمال إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة قنا

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تفقد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير الصندوق أعمال إنشاءات مركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور أحمد جمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، ليكون أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة حيث يتم تصميمه وفقا للمعايير الدولية ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين .

ونقل «عثمان» تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للقائمين على تنفيذ أعمال الإنشاءات ومواصلة العمل تمهيدا لافتتاح المركز قريبا، مؤكدا بأن هذا المركز سيقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة وسيكون منارة لأهل الصعيد حيث تقديم جميع الخدمات مجانية وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي، كما سيتضمن عيادات خارجية صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش “تدريب مهني، يضمن العديد من تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وسيتم تقديم كافة الخدمات العلاجية .

على جانب آخر يواصل المتعافين من الإدمان العمل داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا والنجاره للمركز الجديد المقرر افتتاحه بمحافظة قنا لعلاج الإدمان ،ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان «بإيدينا» وتتضمن تأثيث المراكز الجديدة لعلاج الإدمان من أعمال المتعافين.

المصرى اليوم

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