الهلال الأحمر يؤهل مدربين لتدريب أطفال الابتدائي بالمنيا (صور)

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اختتمت جمعية الهلال الأحمر المصري، تدريب بمقر الجمعية بالمنيا، بحضور عدد 21 متدربا استعدادا للعام الدراسي الجديد وبدء حملة توعية «صحة وسلامة» لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

يأتي ذلك برعاية السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بناء على توجيهات الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ومدير إدارة البرامج والمشروعات الدكتور أحمد رجائي والمدير التنفيذي لبرنامج «صحه وسلامة»، الأستاذة صفاء سيد، والدكتور أحمد رضا العدوى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنيا، والأستاذ محمد صلاح مدير فرع الهلال الأحمر المصري بالمنيا، والأستاذ فتح الله ضاحي منسق عام برنامج صحه وسلامه بمحافظة المنيا.

قام بالتدريب بالدورة مجموعة من أكفاء المدربين بالمركز العام للهلال الأحمر المصري بالقاهرة وهم: الأستاذة ريم حسن احمد، والدكتورة تقى رمضان، والدكتور أحمد السعيد محمد، والأستاذة مها محمود الحداد منسق التدريب.

وتنظم دورات «صحة وسلامة» لطلاب المدارس من سن «9 سنوات إلى 11 سنة» لتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم والآخرين والبيئة المحيطة بهم وتنمية قدراتهم على الاستجابة بشكل أفضل في المواقف الطارئة.

تبلغ مدة الدورات خمسة أيام (ثلاث ساعات يوميا ولا يشترط توالي الأيام) يتم فيها تدريب الأطفال على: «الاسعافات الأولية»، و«السلامة المرورية»، و«العادات الصحية السليمة»، و«التغيرات المناخية»، و«الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة»، و«نختلف بلا عنف» من خلال الترفيه (Enter-Educate) حيث يتم إيصال المعلومات المطلوبة للدارسين عبر كتيبات توضيحية واستخدام وسائل العرض (Data Show) وألعاب جماعية لتنمية روح العمل الجماعي لديهم.