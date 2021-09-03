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قام قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتطعيم 124 مبعوثًا مصريًّا من الموفدين للدراسة بالخارج، والمسافرين لدول مختلفة على نفقة البعثات.

وأكد د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن هذا يأتي في إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وخطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العزازي أن الوزارة تسعى لتطعيم كافة المبعوثين الموفدين للدراسة بالخارج تباعًا، من خلال تخصيص مركز تطعيمات فى مقر الوزارة بحى السفارات بمدينة نصر.

ومن جانبهم، ثمن المبعوثون الحاصلون على اللقاح تلك الخطوة الإيجابية والتي تبنتها وزارة التعليم العالي لضمان سلامتهم والتيسيير عليهم لاستكمال متطلبات السفر والدراسة بالخارج.