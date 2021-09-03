عبد الله السعيد صفقة الزمالك الضائعة .. بيراميدز يدافع عن قائد الأهرام
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ضاعت صفقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية .
وأكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع اليوم الجمعة أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد الفريق عبد الله السعيد.
وأكد النادي فى بيان له أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق .
وأشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم.
ويعتبر عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الأخيرة رغم سنه الكبير نسبياً بين لاعبي الكرة .
واستدعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني عبد الله السعيد للمشاركة فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديـال والذي لعب تحت قيادته من قبل مع بيراميدز والأهلي .
وشارك عبد الله السعيد فى 24 مباراة بقميص بيراميدز كأساسي هذا الموسم وساهم مع فريق بيراميدز في 13 هدفا حيث سجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.
وبدأ عبد الله السعيد مشواره فى نادى الإسماعيلي الذي لعب له حتى 26 عاما وفي 14 سبتمبر 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى النادى الأهلى
وحصد مع النادي الأهلي على العديد من الألقاب
الدوري الممتاز مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016–2017
كأس السوبر المصري مواسم 2011 و2014 و2015 و 2017
كأس مصر : 2017
دورى أبطال إفريقيا: موسمي 2012 و2013
كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية): موسم 2014