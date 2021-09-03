أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبد الله السعيد صفقة الضائعة .. بيراميدز يدافع عن قائد الأهرام

Print
عبد الله السعيد صفقة الزمالك الضائعة .. بيراميدز يدافع عن قائد الأهرام عبد الله السعيد صفقة الضائعة .. بيراميدز يدافع عن قائد الأهرام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


ضاعت صفقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من نادي خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

وأكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع اليوم الجمعة أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد الفريق عبد الله السعيد.

وأكد النادي فى بيان له أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق .

وأشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم.

ويعتبر عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الأخيرة رغم سنه الكبير نسبياً بين لاعبي الكرة .

واستدعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني عبد الله السعيد للمشاركة فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديـال والذي لعب تحت قيادته من قبل مع بيراميدز والأهلي .

وشارك عبد الله السعيد فى 24 مباراة بقميص بيراميدز كأساسي هذا الموسم وساهم مع فريق بيراميدز في 13 هدفا حيث سجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

وبدأ عبد الله السعيد مشواره فى نادى الإسماعيلي الذي لعب له حتى 26 عاما وفي 14 سبتمبر 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى النادى الأهلى

وحصد مع النادي الأهلي على العديد من الألقاب

الدوري الممتاز
مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016–2017

كأس السوبر المصري
مواسم 2011 و2014 و2015 و 2017

كأس مصر : 2017

دورى أبطال إفريقيا: موسمي 2012 و2013

كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية): موسم 2014

كأس السوبر الإفريقي
موسمي 2013 و2014

جائزة أفضل لاعب
موسم 2016

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»