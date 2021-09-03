«أمن المنافذ» يواصل حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الامنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها قطع غير سيارات وفستق مقشر ومخلط بقشر ومسحضرات تجميل، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد .

كما تم ضبط 29 قضية في مجال الأمن العام، و1783 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 231 حكم قضائى متنوع، وقضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.