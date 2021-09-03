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بسبب خلافات الجيرة.. كشف ملابسات «مشاجرة بالأسلحة النارية» بسوهاج

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بسبب خلافات الجيرة.. كشف ملابسات فيديو «مشاجرة بالأسلحة النارية» بسوهاج بسبب خلافات الجيرة.. كشف ملابسات «مشاجرة بالأسلحة النارية» بسوهاج

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع تم تداوله على الفيس بوك لقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بسوهاج، وتبين أن الواقعة حدثت في شهر يوليو الماضى بسبب خلافات الجيرة.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضي، حيث نشبت بين طرف أول 3 أشخاص إثنين منهم مصابان بطلقات نارية، وطرف ثانى 4 أشخاص أحدهم مصاب بطلق ناري، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 بندقية آلية، كما نتج عن المشاجرة إصابة طفلة تنتمى للطرف الأول بجروح.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما وتعدى كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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