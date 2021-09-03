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الوزارة كشفت عن لقاء جمع "عبدالعزيز بن سعود" وسفير قبرص

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 20 وحتى 26 محرم 1443هـ، الموافق 28 وحتى 3 سبتمبر 2021م.

وأشار المقطع إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، استقبل سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمّن الفيديو أنه تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، مدير حرس الحدود المكلف يرعى حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي، بعدد من مناطق المملكة.

وتحدث عن إحباط محاولة تهريب (29) طناً من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، من قبل الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود بمنطقتي جازان وعسير، كما تمكنت الدوريات البحرية لحرس الحدود بمناطق جازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط تهريب (1.526.952) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، والقبض على جميع المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهماً.

ولفت الفيديو إلى تحقيق وزارة الداخلية، جائزة التميز المؤسسي (فئة الجهات العسكرية والأمنية"المركز الثاني")، وجائزة التميز العملي (فئة التقييم العام)، وذلك ضمن ملتقى جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق في دورته الثالثة، التي تقدمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية-اكسبرو.

وكشف عن تحقيق المديرة العامة للسجون جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق "الفرص الإبداعية-مبادرة المحاكمات عن بعد"، وذلك في ملتقى جائزة التميز العلمي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق في دورته الثالثة، التي تقدمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إكسبرو.

وسلط المقطع الضوء على الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق (عسير، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والجوف)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك "، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" المواجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وأشار إلى ضبط (16.397) ألف مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" وذلك خلال الفترة من11 حتى 17/ 1/ 1443.

ولفت الانتباه إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي، تضبط (55) مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، من بينهم (مخالف) قام بالصيد دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية في منطقة الحوف، ومخالفاً يملك موقعاً في مدينة الرياض يحتوي على عدد من الحيوانات البرية بغرض المتاجرة بها، كما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام (24) مخالفاً لنظام البيئة في منطقتي القصيم وعسير، بحوزتهم كمية من الحطب المعد للبيع.

وأفاد المقطع بأنه تم رصد (23.837) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة، خلال الفترة من 14 حتى 20/ 1/ 1443.

وتضمّن أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، تضبط (3297) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبيّن الفيديو أن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، يستقبل (331.725) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (47.389) اتصالاً لكل يوم.