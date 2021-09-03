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"تصنيف التايمز للجامعات".. "أمُّ القرى" تتقدَّم 400 مركز وتعزز تنافسها

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"آل مذهب": تقدُّم نتاج دعم القيادة وتضافر جهود المنسوبين وفق المؤشرات

تقدَّمت جامعة أم القرى 400 مركز في قائمة تصنيف التايمز للجامعات العالمية للعام 2022؛ لتنال المرتبة 601-800، وتواصل خطواتها الريادية في التقدُّم ضمن التصنيفات المختلفة، وتعزِّز تنافسها عالميًا، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية، وتكثيف إنتاجها البحثيِّ؛ وفق أفضل الممارسات الموائمة لمستهدفات تنمية قطاع التعليم بالمملكة.

وأكَّد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن التقدُّم الذي حقَّقته الجامعات ضمن تصنيف التايمز العالمي نتاج اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بالتعليم والبحث والابتكار، ونتاج عناية واهتمام مكثَّفين من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، فضلًا عن تضافر جهود المنسوبين في الجامعات كافَّةً لتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي وفق المؤشرات والمعايير التي أقرَّتها التصنيفات العالمية.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشاعري أن الجامعة حقَّقت خلال العام الماضي تقدُّمًا ملحوظًا في مختلف التصنيفات العالمية، وذلك يعود إلى تكامل جهات الجامعة وتوحيد جهودها الأكاديمية والبحثية والابتكارية، إضافة إلى إسهاماتها في خدمة المجتمع؛ لاستيفاء المعايير الخاصة بكل تصنيف، علاوةً على استثمار خبرات كوادرها وتطوير قدراتها الأكاديمية، فضلًا عن تجويد مخرجاتها بما يحقِّق رضا أرباب العمل والتنافسية على الفرص الوظيفية في عالم الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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