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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عدم تسييس قضية البحث في أصل منشأ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشددا على ضرورة تعاون الجميع في مكافحة هذا الوباء، جاء ذلك خلال مشاركته في «منتدى الشرق الاقتصادي الروسي»، المنعقد في مدينة فلاديفوستوك.

وأضاف بوتين، أن الدول الرائدة في العالم في مواجهة الوباء تضخ الأموال في اقتصاداتها، بدلا من مساعدة الدول النامية، كما هاجم البلدان المتقدمة، التي تنتج اللقاحات، بأنهم لم تفعل سوى القليل من أجل حماية البشرية جمعاء من الوباء.

وأشار إلى أن إيران بحاجة إلى المساعدة فيما يتعلق بالوباء، لكن الغرب لم يلغ أيا من العقوبات المفروضة ضدها، وتابع: لا أريد الدخول في السياسة، لكن البلد بحاجة إلى المساعدة، فالدول الغربية لا يلغون أي قيود، لا يناقشون ذلك. هذا بالإضافة إلى دول أخرى منها فنزويلا مثلا، واختتم قائلا: السياسة سياسة، والأمور الإنسانية تظل إنسانية.