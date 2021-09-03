«حماس» ترفض الاتفاق بين واشنطن و«الأونروا» لاستعادة التمويل الأمريكي

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أعلنت حركة «حماس» رفضها للاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» لاستعادة التمويل الأمريكي، وطالبت الإدارة الأممية بالتحلل الفوري منه.

وجددت الحركة في بيان نشرته وكالة «صفا» رفضها اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين أو المستفيدين من خدمات «أونروا» وفي كل الأقاليم الخمسة، بناء على هذا الاتفاق وشروطه.

وأضافت رغم إدراكنا للأزمة المالية الحادة «المصطنعة» التي تمر بها الوكالة، وأهمية حلها بشكل جذري ومستدام، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، فإننا نرفض التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة، تفرغ الوكالة وتفويضها من مضمونها، وتعرض قضية اللاجئين للخطر الشديد.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسعة لرفض هذه الاتفاقية، والدفاع عن الحقوق الأصلية وفي مقدمتها العودة والحياة الكريمة للاجئين، وذكرت أن اتفاقية الإطارالموقّعة بين «أونروا» ووزارة الخارجية الأمريكية في ١٥ يوليو الماضي احتوت على شروط خطيرة ومذلة، تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل إعادة التمويل.

وأوضحت الحركة أن واشنطن تسعى لتقديم خدمة للاحتلال الإسرائيلي بإنهاء ملف اللاجئين «جوهر القضية الفلسطينية»، وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال الابتزاز المالي ودفع المال المسموم، وشدّدت على أنّ «ما لم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يسعون لتحقيقه عبر الابتزاز المالي».