وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم علي الأسر المستحقة

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شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توزيع 4 أطنان لحوم صكوك أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق دائرة المحافظة، ليكون إجمالي ما تم صرفه للمحافظة حتي الآن 31 طن لحوم، وذلك في حضور الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية.

وأوضح وزير الأوقاف أنه إيماناً من الوزارة بالتوسع في قاعدة التكافل الإجتماعي، ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم، تم تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، لتوفير كافة احتياجات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية، وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة .

يذكر أن إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام، قد بلغ 142 مليون و500 ألف جنيه، وأن جملة المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة بلغ مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع 1453 طن من اللحوم المشفاة، كما وفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة، وإعطاء نموذج شديد التميز للانضباط والشفافية في العمل الخيري.