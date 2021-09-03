أم كلثوم في حضرة ساقية الصاوي الخميس وعلي قنديل يحيي حفلين استاند أب كوميدي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

استقبل مسرح ساقية الصاوي حفل كوكب الشرق ام كلثوم للعرائس ،الخميس، بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، في حفلين متتاليين على مسرح قاعة الحكمة، قدمت رائعتين من روائعها الفنية الخالدة والتى طالما بقيت عالقة في أذهان الملايين ممن يعشقون صوت وإبداع أم كلثوم حيث بدأ الحفل بأغنية «أنساك» من كلمات الشاعر مأمون الشناوى وألحان الموسيقار بليغ حمدى،ثم أغنية «ألف ليلة وليلة» تأليف الشاعر/مرسى جميل عزيز وألحان الموسيقار/بليغ حمدى وفي الختام حيا فريق مسرح الساقية للعرائس بقيادة المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى الجمهور وسط ترحيب وتصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل. ومن المقرر أن تقدم أم كلثوم في حفلها الشهر القادم أغنيتى «عودت عينى» و«هذه ليلتى».

وفي سياق آخر أحيا الفنان الشاب «على قنديل» حفلين استاند أب كوميدي بقاعة النهر وسط حضور عدد كبير من محبى قنديل واستكتشاته الكوميدية.

اشتمل حفل الاستاند أب كوميدى على بعض المواقف لعلي قنديل سردها بخفة ظل ناقش فيها عدة مواضيع تخص الحياة اليومية لأي فرد عادى ككرة القدم والعمل والعلاقات الأسرية وعلاقات العمل التي عكس فيها إسقاطات واقعية واجتماعية حقيقية.

يذكر أن الفنان الكوميدى على قنديل بدأ حياته كصحفي في جريدة الدستور، وانطلق بعد ذلك من خلال فيلمه القصير «عبكويم» الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وقدم بعدها عددًا من الأعمال الفنية والدرامية منها مسلسل الست كوم «حرمت يا بابا» ومسلسل «عرفة البحر»، كما قدم عددًا من العروض الكوميدية «استاند أب كوميدي» في عدد من المراكز الثقافية. وأطلق مؤخرًا حملة بعنوان «عايز مسرح» لتفتح الدولة المسارح المغلقة وتولى الشباب الموهوبين مسؤولية إدارتها وإنتاج المسرحيات وإعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يعمل على ازدهار المسرح المصرى مرة أخرى.