«الزراعة في أسبوع».. نشرة الحصاد (إنفوجراف)

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اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الانفوجراف الاسبوعي» في نسخته رقم ٥٤، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٧ اغسطس وحتى ٢ سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

والقى الملخص الاسبوعي، الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح تيمور موسى أبوالمجد رئيس مجلس إدارة شركة سيلو فوود، وتناول الاجتماع استعراض «المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية».

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، لبحث حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضى، والتنسيق بين تلك الجهات، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثلى وزارتى الدفاع والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، ومسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقام السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وبرافين اجرايوال الممثل المقيم لبرنامج الاغذية العالمى بالقاهرة، بتفقد مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر، كما تفقد وزير الزراعة زراعة القصب بالشتلات والتنقيط، إضافة إلى الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمى من خلال برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر، وكذا محطة بحوث المطاعنة، كما تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، مركزالخدمات الزراعية بقرية المراشدة، وكذا متابعة باب رزق لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالي، إضافة إلى مشاركتهما في فعاليات مؤتمر مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، كما شهدا مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي توقيع روتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الرى الحديث بين البنك الزراعى المصرى والجمعية التعاونية العامة للإستصلاح الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة‘ إضافة إلى تسليم ١٢ بون لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة ١٠٠٠ جنية لكل سائق.

وأشار الحصاد الاسبوعي للوزارة إلى ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد ترأس اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحث الاجتماع نتائج المشروعات الممولة بقروض من بعض الجهات الدولية المانحة لتمويل القطاعات الزراعية الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والداجنة والالبان والأسماك والري الحقلى، كما عقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لبحث اخر تطورات مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة

ووافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة على اعتماد مبلغ (287،5مليون جنيه) لعدد1730 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (19 ألف) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 5،2 مليار جنية لاكثر من 32 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن من 350 ألف رأس ماشية.

وخلال هذا الاسبوع نظم معهد البساتين ورشة بعنوان«التين الشوكي زراعة وصناعة» تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبحضور د عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد، كذلك تم تنظيم يوم الحقلي السنوي للذرة الشامية والأرز، وذلك بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ومديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة ورؤساء الإدارات المركزية ووكلاء وزارة الزراعة ومديري الإرشاد الزراعي وإنتاج التقاوي، ويهدف اليوم الحقلي إلى الاطلاع على هجين الذرة الشامية وكذلك على أصناف الأرز الجديدة والتجارية عالية الإنتاجية والموفرة للمياه.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة العمل التي نظمها مشروع التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حول: «الممارسات الزراعية المُثلى للحفاظ على نسبة متبقيات المبيدات وفقاً للحدود الآمنه عالميا» بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائي (#CFI) والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، واعلن المعمل اضافة جهاز جديد بقسم الميكروبيولوجي، والذي يستخدم للكشف عن البكتريا والفيروسات والكائنات المعدلة وراثيا والمنتجات المخالفه لمواصفة الحلال على مستوى الأحماض النوويه، وذلك خلال ٢٤ ساعة فقط مما يوفر الكثير من الوقت لعملاء المعمل، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من عملاء المعمل هذا الاسبوع حوالي ٤٥٠٠ عينة، كما قام معهد بحوث الصحة الحيوانية بتنفيذ دورة تدريبية عملية لطلبة كلية العلوم – جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان الطرق الحديثة لعزل وتعريف البكتيريا، حضر الدورة في مقر المعهد بالقاهرة طلاب من قسم البكتريولوجيا الحيوية للتدريب على عزل وتصنيف البكتريا.

كذلك تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية ‏من خلال الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانيه ومعهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه والهيئه العامه للخدمات البيطريه وبالتعاون مع مديريه الطب البيطرى بمحافظه المنوفية، تم خلالها علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين، كما أعلن اللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس ادارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير.

وتم الاعلان عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر اغسطس حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 126 طن و180 كيلو لحوم، كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 12 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، السويس، المنوفية، القليوبية، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر اغسطس وتم رصد 129مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

«الزراعة في أسبوع»

«الزراعة في أسبوع»

«الزراعة في أسبوع»