وزير الأوقاف: السلام لا بد له من قوة تحميه.. ودعم الجيش والشرطة واجب شرعاً

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فرقا بين السلام والاستسلام، فالسلام الحقيقي هو سلام الأقوياء الذي ينشئ عن قوة، فالسلام الحقيقى لابد له من قوة تحميه.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، تحت عنوان «السلام مع النفس والكون» من مسجد الفتح، بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور شوقي علام ،مفتى الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يعقد المعاهدات إلا حينما كانت له قوة تمكنه من توقيع هذه المعاهدات.

وأكد وزير الأوقاف أن السلام لا بد له من قوة تحميه، ومن هنا نوجه التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتحرس سلام الوطن وأمنه وسلامه، مشدداً على أن الالتفاف حول القوات المسلحة ودعمها، هو واجب شرعي، وكذلك رجال الشرطة لتوفير الأمن المجتمعي داخل البلاد.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن السلام الحقيقي يحتاج إلى التراحم والتكافل، لئلا يوجد بيننا جائع أو مريض، وهذا ما تقوم به الدولة من مبادرات حياة كريمة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن ديننا هو دين السلام، ونبينا هو نبي السلام، وتحيتنا هي السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة هي السلام، وتحية الملائكة لأهل الجنة هي السلام.

وأضاف وزير الأوقاف، أن إكرام رب العزة لأهل الجنة هي السلام، فيقول الله تعالى «لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ».

وأشار إلى أن الجنة هي دار السلام لأهل السلام، ورب العزة أكرم أنبيائه ورسله بالسلام، فقال سبحانه «سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ» فأي فضل من إلقاء الله السلام على أنبيائه.

وأوضح، أن الله أمر عباده بالصلاة على النبي، في قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» ومن هنا جاءت الصلاة على النبي في كل صلاة وفي كل تشهد.

وذكر أن النبي الكريم، قال لأصحابه «لا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم»، فإفشاء السلام هي أول جملة رسخ بها النبي الأمن.