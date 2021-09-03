«الري» تنظم مؤتمرا موسعا لتحديث الري بمحافظة البحيرة

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كلف الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري الأجهزة الفنية التابعة للوزارة باستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث .

يأتي ذلك بينما قامت الادارة العامة للتوجيه المائي بغرب الدلتا التابعة لقطاع تطوير الري ببدء وتدشين المؤتمر الأول الموسع لمحافظة البحيرة بين أجهزة وزارتي الري والزراعة وممثلي البنوك الوطنية (الأهلي والزراعي) بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وقال المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الري لإدارة المياه إنه تم خلال اللقاء شرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والاجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ .

وأضاف «السعدي»، إنه تم طرح بعض التوصيات أثناء المناقشات واستعراض بعض التجارب المميزة لتأهيل المساقي والري الحديث منها تجربة قدمها كامل الشاعر أحد المزارعين (بالأراضى الجديدة)، الحاج عيد سلامة (بالأراضى القديمة)، موضحا أنه تم عرض حجم الاستفادة من التحول للري الحديث، حيث أبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.

وشارك في المؤتمر الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه والدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس مجدي الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي والمهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمحاسب مصطفى غانم رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة البحيرة ومديرو عموم التوجيه المائي والري والتطوير والتعاون الزراعي وممثلي البنوك وعمد ومشايخ محافظة البحيرة ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية والمتحدثين الرسميين لمجالس المياه ورؤساء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه ومديري هندسات الري وفريق عمل التوجيه المائي.