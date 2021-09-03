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لنشات الانقاذ النهري ومراكب صيد تبحث عن جثمان طالبة الثانوي الغارقة في نهر النيل

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لنشات الانقاذ النهري ومراكب صيد تبحث عن جثمان طالبة الثانوي الغارقة في نهر النيل لنشات الانقاذ النهري ومراكب صيد تبحث عن جثمان طالبة الثانوي الغارقة في نهر النيل

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لليوم الرابع على التوالي؛ تواصل قوات الإنقاذ النهري ببنى سويف بمشاركة أهالى 5 قرى بمدينة «الواسطى» البحث عن طالبة غرقت في مياه النيل، بعد أن انزلقت قدمها أمام شاطئ النيل وسقطت غارقة.

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة في مياه النيل بمدينة الواسطى، والذي امر بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.واكدت التحريات الأولية إلى أنَّه عقب انتهاء طالبة بالصف الثاني الثانوي تقيم بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى «منة.ر.ح» (17 سنة)، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وفي أثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج.وتمّ تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت رجال الإنقاذ النهري بانتشال جثة الطالبة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الغرق.

وقامت لنشات قوات الانقاذ النهرى بالبحث عن الفتاة بالتعاون مع أهالي الواسطى وقرية «أطواب» مسقط رأس الفتاة، حيث أقدم عدد منهم على الاستعانة بالمراكب صغيرة الحجم الخاصة بالصيد للبحث عنها، للعثور على جثمانها.

المصرى اليوم

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