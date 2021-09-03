«العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية» يستعرض التعاون بين الدول الأعضاء

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يعقد المجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية أولى اجتماعاته التمهيدية يوم 11 سبتمبر الحالي برئاسة السيد اللواء أ.ح مجدي أبوالمجد رئيس المجلس بمشاركة أكثر من ٣٩ خبيرا ومسئولا رسميا وممثلين عن الأجهزة الامنية والرقابية تمهيدا لانطلاق أعمال المجلس لدعم العلاقات كافة أوجه وسبل التعاون والشراكة من أجل التنمية الزراعية المستدامة بين كافة الدول العربية والأفريقية .

وقال الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين المساعد للمجلس في تصريحات صحفية اليوم أن هذا الاجتماع للمجلس سيكون تمهيديا لمجلس الإدارة لإعداد الرؤية المستقبلية للاجتماع التأسيسي لكافة الدول الأعضاء بقيادة فخامة الرئيس السيسي والقادة العرب والأفارقة الأعضاء المشاركين في المجلس وطرح هذه الرؤيا بعد إعدادها وموافقه المجلس عليها على القمة الاقتصادية العربية المقبلة وكذلك طرح رؤية الأمة المصرية لأشقائها العرب والأفارقة من خلال التعاون الجاد المثمر والبناء في القطاع الزراعي بمشاركة شركات زراعية عملاقة لدعم عمل المجلس خلال فترة إنطلاقة يبدأ أعماله بأجندة متميزة استثمارية اقتصادية لتحقيق جملة أهداف المجلس التنموية وتحقيق الأمن القومي الغذائي للشعوب العربيه والافريقيه بمفهومه الشامل.

وأضاف الأمين العام المساعد للمجلس العربي الأفريقي للزراعة أن الاجتماع التمهيدي المقبل سوف يستعرض كذلك مجموعة أفكار تنموية لخدمة التعاون الاقتصادي في كافة المجالات الزراعية العربية والأفريقية ضمن رؤية الدولة المصرية لدعم هذا التعاون الوليد نحو آفاق مستقبلية مشرقة تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية والإفريقية في مجالات التنمية والتعاون والرخاء والسلام بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المجلس الجديد يلقي دعما سياسيا يوفر له واقعيه الحركة وقابلية التنفيذ على أرض الواقع العملي دون القفز إلى المجهول لتحقيق نجاحات منقطعة النظير وإرسال رسالة عظيمة الأثر في حياة نفوس الشعوب العربيه والافريقيه من القيادة السياسية المصرية وجميع الأشقاء العرب والأفارقة من خلال هذا الكيان الاقتصادي التنموي تبعث الأمل والسلام والاستقرار والاطمئنان للجميع، كما وأن الرؤية المصرية تستهدف إنشاء أول سوق اقتصادية بالمنطقة العربية الأفريقية لخدمة التنمية المستدامة بمفهومها الشامل الأوسع والأعم.

وأوضح «طرخان»، أن المجلس يعد إنطلاقا للعمل العربي الأفريقي المشترك في القطاع الزراعي لتجميع الفكر الزراعي العربي الافريقي وتبادل الرؤى والخبرات والاستشارات العلمية والفنية، وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية بين جميع الدول العربية والافريقية وخاصة في أمور تخص الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن وحدة اللغة للدول العربية وتقارب الثقافة والأديان والظروف الاجتماعية والاقتصادية أوجدت مناخاً ملائماً لضرورة تفعيل هذا التقارب في مواجهة هذه التحديات من خلال تأسيس المجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية وأوضح الأمين المساعد للمجلس العربي الأفريقي للزراعة .

ولفت الأمين العام المساعد للمجلس العربي الأفريقي إلى إنه سيتم العمل على إيجاد فرص استثمارية تكاملية لاقتصاديات السوق العربية الافريقية المشتركة من منظور شمولي واضح بغرض تعظيم الاستفادة القصوى من أنشطة التعاون بين كافة الدول في المنطقة العربية وأفريقيا للإستفادة من تكامل الموارد المختلفة تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشددا على أهمية وضوح المفهوم بآفاق رحبة بغرض تحقيق أهداف اقتصادية وعلمية واجتماعية تنبع من الرؤية المستقبلية للتعاون بين دول المنطقة العربية والأفريقية .

وشدد «طرخان»، على أهمية تفعيل التكامل بين الإدارات القائمة على شؤون الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن القومي الغذائي العربي والافريقي من خلال رؤية عربية أفريقية مشتركة وهو ما سيقوم به المجلس لتقديم المشورة الفنية لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والإفريقية لتعميق التعاون العربي والإفريقي ودعم العمل المشترك والمساعدة في إدارة الأزمات العربية والافريقية.

ووضع رؤية مشتركة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية (الأراضي والمياه) لدول المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية.

وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس العربي الأفريقي للزراعة إنه سيتم إعداد كوادر تعمل على تفعيل السياسات الاقتصادية بقصد عمل الإصلاحات والتغيير والتحول من ثقافة الوفرة النسبية إلى سياسات وثقافات الندرة النسبية الخاصة بالموارد الطبيعية (الأراضي- المياه) في الدول العربية والإفريقية، ونشر المفاهيم والأسس وقواعد القانون الدولي كوسيلة لتقليل مخاطر النزاعات وتوسيع الفكر الشمولي في المصالح الاقتصادية لدول المجلس العربي الإفريقي.

ولفت «طرخان»، إلى أن المجلس سوف يعمل على تعزيز المهارات والخبرات وإجادة تقنيات التأثير والمفاوضات والتوسط وخلق بيئة وسطية للتفاهم والحوار وضبط الاتصال بين الدول المشتركة في المجلس، من خلال التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية كآلية للعمل العربي الإفريقي المشترك في نطاق اقتصاديات السوق من خلال رسم السياسات الزراعية للدول العربية والأفريقية .

ومن المخطط كذلك أن يكون هناك فروعا للمجلس أو أكثر من فرع في أقطار عربية أو إفريقية أو خارج الوطن العربي في دولة أجنبية حتى يكون المجلس صوتاً عربياً افريقيا واحداً يدعم كافة الحقوق العربية والإفريقية في كافة المحافل الدولية بشأن استخدامات كافة الموارد الطبيعية «الأرض- المياه».