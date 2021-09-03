بكر يتصدر سباق النقاط ويقترب من حصد اول ميدالية لمصر بطولة العالم للدراجات

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تصدر محمود بكر لاعب منتخبنا الوطني لناشئي الدراجات تصفيات سباق النقاط ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر الجاري، بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واحتل محمود بكر المركز الاول في التصفية الاولى لسباق النقاط 15 كم "60لفة" برصيد 66 نقطةوهو اعلي مجموع نقاط في التصفيتين ، وتصدر محمود التصفية بفارق كبير من النقاط عن السويسري ايمانويل فويتريش صاحب المركز الثاني بـ 48 نقطة وهو ما يؤهله في التصفيات النهائية للفوز بالذهبية او ميدالية رسمية بالبطولة ، وجاء الفرنسي جريجوري بوفريولت في المركز الثالث 48 نقطة ، كما تأهل من تلك التصفية 9 لاعبين آخرين الى جانب هذا الثلاثي ،وتأهل من التصفية الثانية للسباق ذاته 12 لاعباً جميعهم اقل نقاطا من لاعبنا محمود بكر الذي اقترب من حصد ميدالية .

ويقام نهائي السباق في الفترة المسائية اليوم بمشاركة 24 لاعبا بسباق النقاط 25 كم "100 لفة".

كما تأهلت حبيبة عليوة لاعبة منتخبنا الوطني لناشئات الدراجات لنهائيات سباق الاومنيوم، بعدما احتلت المركز التاسع في التصفية الاولى لـ 10 كم . وتستكمل منافسات الامونيوم على مدار اليوم ، حيث تقام 4 سباقات هي الاسكراتش والتيمبو و الاقصاء والنقاط .

والامونيوم هو سباق فردي مركب مكون من أربع منافسات مختلفة و يجب ان تجرى كافة أدواره في نفس اليوم بقارق زمني 30 دقيقة علي الأقل بين كل منافسة و الأخرى

ويخوض يوسف السيد لاعب منتخب مصر منافسات التأهيل لدور الـ 16 لمنافسات فردي الاسبرنت، ومن المقرر أن يتسابق يوسف مع نظيره الكازاخستاني كيريل كورديدي للتأهل لدور الـ 16 ، في استكمال الفترة الصباحية اليوم .

وكان يوسف السيد وزميله بالمنتخب المصري خالد علام قد خاضا تصفيات السباق صباح اليوم واحتل يوسف المركز 27 ليتأهل للدور 1/16 فيما احنا خالد المركز 29 وودع المنافسة .