أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بيراميدز يصدم جماهير بشأن عبد الله السعيد

Print
بيراميدز يصدم جماهير الزمالك بشأن عبد الله السعيد بيراميدز يصدم جماهير بشأن عبد الله السعيد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


أكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي حسين لبيب، بشأن قائد الفريق عبد الله السعيد.

وأكد النادي فى بيان له أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق .

وأشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم.

وأتم عليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائياً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»