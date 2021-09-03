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ارتفاع في الخضروات والفاكهة.. وخبير يطالب ببورصة زراعية لضبط الأسعار

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ارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة.. وخبير يطالب ببورصة زراعية لضبط الأسعار ارتفاع في الخضروات والفاكهة.. وخبير يطالب ببورصة زراعية لضبط الأسعار

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شهدت أسواق الخضروات والفاكهة ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة في كافة الأسواق، وبلغ سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة ٦جنيهات ليباع في الأسواق الفرعية ب١٠ جنيهات، والبطاطس ٧ جنيهات لتباع لتباع في الأسواق الفرعية ب٩ جنيهات ، والكوسة ١٠ جنيهات والخيار ب٧جنيهات ، أما الفلفل فيباع بسعر ٧ جنيهات سواء الرومي أو البلدي، والكوسة ب١٥ جنيها، بينما انخفض سعر الليمون إلي ٥ جنيهات للكيلو، كما ظهرت تباشير الكرنب ليصل سعر الواحدة إلى ١٥ جنيها.

كما شهدت أسواق الفاكهة أيضا ارتفاعا كبيرا خاصة المانجو والعنب والجوافة ، حيث بلغ سعر كيلو المانجو في الأسواق الفرعية ٢٥ جنيها والموز ١٢ جنيها والعنب ١٥ جنيها ، والجوافة ١٠ جنيهات، بينما استقر سعر البلح عند ١٠ جنيهات.

وأعزى تجار وبائعون وخبراء ارتفاع الأسعار إلى تفاوت العروات، ودرجات الحرارة التي تسببت في التأثير على البراعم الزهرية وجفافها وسقوطها ونقص المحصول.

وقال محمد الصعيدى، تاجر إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير وهو ما عرضنا لخسائر كبيرة واصبحنا نحصل على نصف الكميات من أسواق الجملة بسبب عزوف المستهلكين .

من جانبه ، كشف الدكتور عبد الحكيم شوقي، أستاذ البساتين بمركز البحوث الزراعية والخبير الزراعي ، أن ارتفاع الخضروات بسبب قلة المعروض في هذه الفترة والتي تسمى بفترة ما بين العروات أي أن عروة انتهت وبداية زراعة عروة جديدة ، موضحا أن الأسعار سوف تنخفض عند بداية اثمار العروات الجديدة وطرح المنتج في السوق.

وأوضح عبد «الحكيم» أن ارتفاع أسعار الفاكهة بسبب قلة المحصول هذا العام و الموجات الحارة التى ضربت البلاد مع الرطوبة العالية والتي أثرت على عقد الثمار وكذلك اكتمال نضجها وسقوطها من على الأشجار نتيجة لهذه التغيرات المناخية الغير معتادة في البلاد خلال هذه السنة، وشدد على ضرورة إقامة بورصة زراعية لضبط الأسعار، ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

المصرى اليوم

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