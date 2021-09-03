موعد الحلقة الأولى من مسلسل la casa de papel الجزء الخامس اليوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيتم عرض مسلسل la casa de papel اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 عبر منصة نتفلكس فى مختلف الدول العربية وستطرح شبكة نتفلكس الجزء الخامس مساء اليوم الجمعة .



سيطرح مسلسل la casa de papel في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مصر.



تبدأ أحداث لاكاسا دي بابل بعد احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة ويتم القبض على البروفيسور من قِبل "سيرا" و للمرة الأولى ليس لديهم خطة للهرب



البدلة الحمراء كانت موجودةً منذ البداية، ومنذ النسخة الأولى من السيناريو،بحسب «أليكس بينا» مبدع المسلسل الذي قال في تصريحات له: «دائماً ما نبحث عن الأيقونات، يجب أن تصنع لنفسك شعاراً مميزاً بشكل ما، وأن تكون لك هويتك وبصمتك الخاصة»، وتابع: «تم اتخاذ قرار تقليل الألوان الأساسية الأخرى خلال المسلسل لإبراز اللون الأحمر».