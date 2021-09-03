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موعد الحلقة الأولى من مسلسل la casa de papel الجزء الخامس اليوم

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موعد الحلقة الأولى من مسلسل la casa de papel الجزء الخامس اليوم موعد الحلقة الأولى من مسلسل la casa de papel الجزء الخامس اليوم

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سيتم عرض مسلسل la casa de papel اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 عبر منصة نتفلكس فى مختلف الدول العربية وستطرح نتفلكس الجزء الخامس مساء اليوم الجمعة .


سيطرح مسلسل la casa de papel في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت .


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البدلة الحمراء كانت موجودةً منذ البداية، ومنذ النسخة الأولى من السيناريو،بحسب «أليكس بينا» مبدع المسلسل الذي قال في تصريحات له: «دائماً ما نبحث عن الأيقونات، يجب أن تصنع لنفسك شعاراً مميزاً بشكل ما، وأن تكون لك هويتك وبصمتك الخاصة»، وتابع: «تم اتخاذ قرار تقليل الألوان الأساسية الأخرى خلال المسلسل لإبراز اللون الأحمر».

المصرى اليوم

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