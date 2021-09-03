إصابة ربة منزل ونجلتها في انهيار منزل بقنا

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أصيبت سيدة وابنتها الجمعة اثر انهيار منزل مكون من طابقين مسقوف بالجريد، بنجع الشيخ، قرية فاو قبلي، مركز دشنا

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغًا بانهيار منزل ملك المدعو فؤاد محمد عباس مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد وفلاق النخيل، بقرية فاو قبلي في دشنا وأسفرالحادث عن إصابة أنعام حماده إسماعيل، 50 عامًا، ونجلتها ورا فؤاد محمد، 21 عامً وتم نقلهما إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.