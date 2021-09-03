غدًا .. 10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمنيا

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء امتحانات الدور الثاني للثانوي العام، غدا السبت وحتى 13 سبتمبر الجاري، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، حيث يؤدي السبت امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات، وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنة تم تخصيص 18 لجنة عامة، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية، انتهاء التجهيزات لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، وفقا للجداول المعلنة، ووفقا لمادة الامتحان لكل طالب.