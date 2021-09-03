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أعلن فنانون تشكيليون، ونشطون في مجال نشر الثقافة البصرية إطلاق «مهرجان الأقصر للفنون» والذي يستمر على مدار العام بميادين وشوارع المدينة، وذلك ضمن المساعي الجارية لإحياء فنون مصر القديمة، واستعادة الدور الحضاري والثقافي لمدينة الأقصر – عاصمة مصر القديمة على مر مئات السنين – وعاصمة الثقافة العربية.

مهرجان الاقصر للفنون

وقال محمد أبوالقاسم، المنسق العام للمهرجان، إن المهرجان يهدف لنشر الجداريات والأعمال الفنية بالشوارع والميادين، وذلك برعاية الشركة المالكة للامتياز الإعلاني في مدينة الأقصر، موضحا أن لجنة فنية عليا تتولى اختيار الأعمال الفنية التي يجري عرضها، تضم في عضويتها الفنان الدكتور يوسف محمود، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة في الأقصر، والفنان الدكتور صلاح شعبان، الأكاديمي بكلية الفنون الجميلة، والفنانة الدكتورة منال مبارك، الأكاديمية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

مهرجان الاقصر للفنون

وأضاف «أبوالقاسم» أن اللجنة مستمرة في تلقي الأعمال المشاركة بالمهرجان، لتنتقل من الصالات الضيقة إلى رحاب الشوارع والميادين بعد إجازتها من اللجنة المختصة، سعيا لنشر ثقافة الفنون البصرية، وتمكين الفنانين من توصيل أعمالهم التشكيلية للجمهور بشكل يتناسب وقيمة تلك الأعمال، ويسهم في استعادة الدور الثقافي الذي تفردت به مدينة الأقصر قبل آلاف السنين.. مضيفا بأن الشركة تضع إمكانياتها من لوحات مضاءة وجداريات إعلانية وفنيين ومعدات طباعة لتلبية ما تراه اللجنة الفنية من الفنانين والأكاديميين من رؤىً وأفكار لنشر الأعمال الفنية بما يتناسب والطبيعة الأثرية لمدينة الأقصر، الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

مهرجان الاقصر للفنون

وقال الفنان الدكتور يوسف محمود، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ان هذا المهرجان سيساهم في تقريب الفنون التشكيلية من الجمهور، لتكون الشوارع والميادين ساحة لعرض الأعمال الفنية، بدلا من اقتصار عرضها داخل قاعات مغلقة.

واعتبر الفنان التشكيلي الدكتور صلاح شعبان، ان مهرجان الأقصر للفنون، يأتي ليعالج الكثير من المشكلات التي تواجه المشهد التشكيلي في مصر، مثل تدني مستويات الثقافة البصرية، ويلبي الحاجة الملحة لـ «محو الأمية البصرية»، بجانب كونه سيسد الفراغ الناتج عن عدم وجود متاحف فنية تعرض الأعمال التشكيلية، وابتعاد الجمهور عن المعارض والملتقيات الفنية، وهو الأمر الذي تسبب في «خلق هوة» بين الفنان التشكيلي والمتلقي في مصر، وفي بلدان العالم العربي أيضا.

فيما رأت الدكتورة منال مبارك، الأكاديمية بكلية الفنون الجميلة، والمتخصصة في مجال الجداريات الفنية، ان مهرجان الأقصر للفنون، هو بمثابة إحياء لفن الجداريات الذي عرفته الأقصر قديما، وأشارت إلى أن المعرض فرصة جيدة لعرض الكثير من الأعمال الفنية على جمهور ينتمي لمختلف الطبقات الاجتماعية.

ويقول المدير العام الأسبق لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، الدكتور محمد يحيي عويضة، أن مدينة الأقصر عرفت فن الرسم منذ أقدم العصور، وكان قدماء المصريين من أكثر الشعوب استخداما للرسم، وهو الفن الذي ارتبط لديهم وتشابك معها مثل فن النحت والتصوير بجانب الكتابة.. وقد احتوت المعابد والمقابر الأثرية المنتشرة بمدينة الأقصر على جداريات فنية زاخرة بالرسوم والألوان.

ويشير إلى أن فن النحت انتشر في الأقصر قديما، حيث تنتشر التماثيل الضخمة في مختلف المعابد التي شيدها ملوك وملكات مصر القديمة في عاصمة مصر القديمة – الأقصر- وعرف قدامي الفنانين في جبانة طيبة غربي الأقصر، قوانين ونسب ذلك الفن، وخطوطه الأساسية التي باتت راسخة لديهم في عالم التعبير الفني منذ آلاف السنين.

ويرى «عويضة» بأنه ليس غريبا، أن فناني مدينة العمال – في دير المدينة غربي الأقصر – قد عرفوا عرف فن «البروفايل» وكانت أعمالهم الفنية ممزوجة بمشاعرهم واحاسيسهم، وربما لم تتجلى عواطفهم في فن آخر مثل تجليها في فن البروفايل.

يذكر أن مدينة الأقصر، تعد من أعرق وأغنى مدن العالم، بالأعمال التشكيلية، التي يرجع تاريخها لأكثر من 5 آلاف عام، ففي غرب المدينة، ترك الفراعنة عشرات المعابد، وقرابة 800 مقبرة للملوك والملكات والأشراف والنبلاء، وهي مليئة باللوحات الفنية، والتماثيل الضخمة، حينا والصغيرة حينا آخر، بجانب عشرات من قطع الأوستراكا، التي رسم عليها رسوم كاريكاتيرية ساخرة، رسمها قدماء المصريين، للسخرية من حكامهم، ومن الحياة بكل إشكالها وصورها.