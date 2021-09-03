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الكشف على 1165 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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الكشف على 1165 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الكشف على 1165 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربى التابعة لمركز ومدينة قنا، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي المجاني على ١١٦٥ مواطن، وذلك لعدد من التخصصات الطبية المتنوعة ( باطنه، جراحة، نساء، أطفال، رمد، تنظيم أسرة ،أسنان ) إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي ٥٤٢ حالة في اليوم الأول، و٦٢٣ حالة في اليوم الثاني، وتحويل ٢٠ حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي عدد ٢٦٥ حالة باطنه، وعدد ١٩١ حالة جراحة، وعدد ٢٦٩ حالة أطفال، وعدد ٣٣ حالة نساء، وعدد ٢٤٢ حالة رمد، و٣٧ تنظيم أسرة ،و ١٢٨ أسنان، على مدار اليومين .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأضاف «تواضروس» أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية بإجمالي ٢٠ حالة، وأمراض متوطنة بإجمالي عدد ٥٨حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد ٢٦ حالة، و١٥حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على ٤٤ حالة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد ٧٠ حالة من أبناء القرية، وتحويل ٦ حالات علاج على نفقة الدولة مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية مجانية بقنا

المصرى اليوم

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