الأقصر للسينما الأفريقية يستقبل 6 من نجوم أوغندا بدورته الحادية عشر

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يستقبل نادي السينما الإفريقية 6 نجوم من صناع السينما الأوغندية بدورته الحادية عشر آلتي تنطلق في الفترة ما بين 4 وحتي 11 مارس المقبل، للاطلاع على مدي التطور الذي شهدته صناعة السينما في أوغندا، مع عرض برنامج خاص من الأفلام الأوغندية ضمن الفعاليات حسبما أكد السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان في تصريحات خاصة للمصري اليوم.

وحسبما أكد الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان أنه يضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ؤ مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، مسابقة الدياسبورا «أفلام الأفارقة في الشتات»

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر وبرعاية البنك الأهلي المصري .

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية