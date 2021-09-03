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"الداخلية" تنظم قوافل طيبة لقري محافظة مطروح

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"الداخلية" تنظم قوافل طيبة لقري محافظة مطروح "الداخلية" تنظم قوافل طيبة لقري محافظة مطروح

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نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، إستهدفت عدة قرى بنطاق محافظة مطروح.

يأتي ذلك استمراراً لتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد – معك فى قريتك"، الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

المصرى اليوم

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