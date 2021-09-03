حملة أمنية لضبط المصاع العشوائية بـ"القليوبية والشرقية والإسماعيلية"

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شن قطاع الأمن العام حملة أمنية إستهدفت المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداء حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مركزين ومصنع و4 مخازن وشركتين ومتجر و5 ثلاجات وسيارتين غير مرخصة والمديرين المسئولين عنها ، وبلغ إجمالى المضبوطات 4,331 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر و3,296 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة و8,11طن منتج نهائى لأحبار ودهانات مغشوشة ومقلدة ومُعدة للتداول و295,699 عبوة لقاحات بيطرية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.