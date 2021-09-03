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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1210 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 9,88 طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية ومفروم لحوم بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم بمحافظة الدقهلية.

وفى الجيزة تم ضبط 5,17 طن لحوم مجمدة وسجق وكبدة، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.